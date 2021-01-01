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SAS.Планета

SAS.Планета / SAS.Planet / SASPlanet – свободная программа, предназначенная для просмотра и загрузки спутниковых снимков высокого разрешения и обычных карт, представляемых такими сервисами, как Google Earth, Google Maps, Bing Maps, DigitalGlobe, “Космоснимки“, Яндекс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, iPhone maps, карты Генштаба и др., но, в отличие от этих сервисов, все скачанные вами карты останутся у вас на компьютере, и вы сможете их просматривать даже без подключения к интернету. Помимо спутниковых карт возможна работа с политической, ландшафтной, совмещенной картами, а также картой Луны и Марса.

Загрузка карт осуществляется как выделением некоторой области (возможно непрямоугольной), так и в процессе перемещения по карте. Карты часто обновляются – программа позволит вам загрузить только самые новые.

Помимо просмотра и загрузки в программе реализованы следующие полезные функции:

  • Работа с GPS-приемником;
  • Прокладка маршрутов;
  • Измерение расстояний;
  • Отображение файлов KML;
  • Поддержка сервиса Panoramio;
  • Формирование карты заполнения слоя – эта функция позволит посмотреть области на карте, которые вы уже загрузили в кэш или, наоборот, которые у вас отсутствуют;
  • Сохранение части карты в одно изображение, которое вы можете просмотреть и обработать в любом графическом редакторе, а также использовать в других ГИС-приложениях, например, OziExplorer (для которого программа создаст файл привязки);
  • Вы можете сохранять интересные вам места и впоследствии без проблем их отыскивать, а также сделать так, чтобы они всегда отображались на карте;
  • Карта обзора – поможет вам легко узнать о местоположении того места, которое вы сейчас просматриваете, а также быстро перейти к любому другому месту на карте;
  • Просмотр карты в полноэкранном режиме – что особенно удобно при невысоком разрешении экрана;
  • Конвертация из одного слоя всех предыдущих – позволит существенно сократить ваш интернет-трафик, например, вы можете скачать ваш город только на 18 масштабе, а все предыдущие сформировать на его основе;
  • Возможность экспорта карт в формат, поддерживаемый iPhone maps;
  • Возможность экспорта карт в формат, поддерживаемый мобильными Яндекс.Картами 3-й версии;
  • Загрузка и отображение объектов Wikimapia;
  • Поиск мест средствами Google и Яндекс;
  • Добавление пользовательских карт.

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