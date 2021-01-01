SAS.Планета
SAS.Планета / SAS.Planet / SASPlanet – свободная программа, предназначенная для просмотра и загрузки спутниковых снимков высокого разрешения и обычных карт, представляемых такими сервисами, как Google Earth, Google Maps, Bing Maps, DigitalGlobe, “Космоснимки“, Яндекс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, OpenStreetMap, eAtlas, iPhone maps, карты Генштаба и др., но, в отличие от этих сервисов, все скачанные вами карты останутся у вас на компьютере, и вы сможете их просматривать даже без подключения к интернету. Помимо спутниковых карт возможна работа с политической, ландшафтной, совмещенной картами, а также картой Луны и Марса.
Загрузка карт осуществляется как выделением некоторой области (возможно непрямоугольной), так и в процессе перемещения по карте. Карты часто обновляются – программа позволит вам загрузить только самые новые.
Помимо просмотра и загрузки в программе реализованы следующие полезные функции:
-
Работа с GPS-приемником;
- Прокладка маршрутов;
- Измерение расстояний;
-
Отображение файлов KML;
-
Поддержка сервиса Panoramio;
-
Формирование карты заполнения слоя – эта функция позволит посмотреть области на карте, которые вы уже загрузили в кэш или, наоборот, которые у вас отсутствуют;
-
Сохранение части карты в одно изображение, которое вы можете просмотреть и обработать в любом графическом редакторе, а также использовать в других ГИС-приложениях, например, OziExplorer (для которого программа создаст файл привязки);
-
Вы можете сохранять интересные вам места и впоследствии без проблем их отыскивать, а также сделать так, чтобы они всегда отображались на карте;
-
Карта обзора – поможет вам легко узнать о местоположении того места, которое вы сейчас просматриваете, а также быстро перейти к любому другому месту на карте;
-
Просмотр карты в полноэкранном режиме – что особенно удобно при невысоком разрешении экрана;
-
Конвертация из одного слоя всех предыдущих – позволит существенно сократить ваш интернет-трафик, например, вы можете скачать ваш город только на 18 масштабе, а все предыдущие сформировать на его основе;
- Возможность экспорта карт в формат, поддерживаемый iPhone maps;
- Возможность экспорта карт в формат, поддерживаемый мобильными Яндекс.Картами 3-й версии;
-
Загрузка и отображение объектов Wikimapia;
-
Поиск мест средствами Google и Яндекс;
-
Добавление пользовательских карт.
Cкачать последнюю версию